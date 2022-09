Pensioenen schilders ondergebracht bij Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Kempen Capital Management heeft BPF Schilders als klant binnengehaald. Dit maakte moederbedrijf Van Lanschot Kempen donderdag bekend. De dienstverlening bestaat uit een volledig fiduciair management mandaat. BPF Schilders verzorgt het pensioen van alle werknemers en ondernemers in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. In totaal beheert het pensioenfonds het pensioen van ruim 100.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van ruim 8 miljard euro. Looptijd en waarde van de verbintenis werden verder niet vermeld. Bron: ABM Financial News

