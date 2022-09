Just Eat: winstgevend in tweede jaarhelft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway rekent op een winstgevende aangepaste EBITDA in de tweede jaarhelft. Dit maakte de maaltijdbezorger dinsdagmiddag bekend. "Een verdere verbetering van de winstgevendheid blijft één van de belangrijkste prioriteiten van Just Eat Takeaway." Daarom werkt de maaltijdbezorger aan een verbetering van de omzet per order, lagere bezorgkosten en minder overhead en operationele kosten, aldus Just Eat dinsdag. "Dankzij de aanzienlijke vooruitgang die Just Eat Takeaway.com al heeft geboekt, verwacht het management nu dat Just Eat Takeaway.com eerder winstgevend zal worden dan aanvankelijk verwacht." In de eerste helft van 2022 kwam de aangepaste EBITDA nog uit op een verlies van 134 miljoen euro. Eerder rekende Just Eat voor de tweede jaarhelft op een marge van de aangepaste EBITDA van 0,5 tot 0,7 procent negatief. Vanwege de onzekere macro-economische omstandigheden en bewegingen op de valutamarkten verlaagde Just Eat dinsdag de outlook voor de bruto transactiewaarde naar een stijging van enkele procenten in 2022. Voorheen mikte het bedrijf voor dit jaar op een stijging van circa 5 procent. Just Eat herhaalde dat het in 2023 blijft rekenen op een positieve aangepaste EBITDA. Op 19 oktober komt Just Eat met de kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

