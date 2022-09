Berenberg verlaagt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Avantium verlaagd van 6,60 naar 4,40 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin stelde Berenberg dat voor de ontwikkelaar van bioplastics volgend jaar een kapitaalinjectie waarschijnlijk is, gezien de kostenoverschrijdingen bij de bouw van de FDCA-fabriek en de oplopende kosten voor ethyleenglycol. Berenberg houdt rekening met een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro in 2023. Dat moet voldoende zijn om een kostenoverschrijding van 20 procent op te vangen. De kostenoverschrijding lijkt de afronding van de bouw overigens niet in de weg te zitten, aldus Berenberg. De eerste verkoop van PEF verwacht de bank nog altijd in 2024. De bank voorziet dat PEF een wereldwijd marktaandeel van 5 procent zou moeten kunnen verwerven. Berenberg schat dat de technologie van Avantium bij 40 procent van alle PEF wereldwijd wordt gebruikt, en daarmee zou er voor 625 miljoen euro aan licentiepotentieel zijn voor Avantium. Berenberg is voorzichtiger gestemd ten aanzien van MEG. De marktvooruitzichten hiervoor zijn minder gunstig, aldus de analisten. "Zelfs als de MEG-technologie potentie laat zien, zal het bedrijf niet de noodzakelijke middelen hebben om een grootschalige pilot-fabriek te financieren." Het aandeel Avantium sloot maandag op 3,20 euro. Bron: ABM Financial News

