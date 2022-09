Bank of England volgt martkontwikkelingen nauwgezet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England volgt de ontwikkelingen op de financiële markten zeer nauwlettend en zal niet aarzelen de rente, indien nodig, verder te verhogen om de inflatie terug te brengen naar zijn doelstelling van 2 procent. Dit meldde de Britse centrale bank maandag nadat het Britse pond in een vrije val terecht is gekomen. Londen presenteerde vrijdag een pakket met belastingverlagingen en maatregelen om de stijging van de energieprijzen te beperken. Daar deed de nieuwe Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng zondag nog een schepje bovenop. En dat kon de markt niet waarderen. Marktvolgers vrezen dat deze maatregelen de toch al hoge inflatie alleen maar verder zullen aanwakkeren en het land dieper in een recessie zal duwen. De Britse centrale bank zei maandag de inzet van de regering te verwelkomen. "De rol van monetair beleid is ervoor te zorgen dat de vraag het aanbod niet op zodanige wijze overtreft, dat dit op de middellange termijn leidt tot meer inflatie", aldus de Bank of England. De centrale bank benadrukte dat het beleidscomité tijdens de volgende beleidsvergadering de impact van de vraag, de inflatie, de aangekondigde maatregelen van de regering en het effect van de daling van het pond zal beoordelen en daar gepast op zal reageren. Bron: ABM Financial News

