'Verrassend vertrek CEO Unilever'

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De aankondiging dat Alan Jope met pensioen gaat bij Unilever komt onverwacht en lijkt prematuur, omdat de CEO pas over vijftien maanden daadwerkelijk stopt. Dat stelde analisten van RBC Capital Markets maandag. "Onze zorg is dat in de vijftien maanden tot zijn pensionering de CEO mogelijk geloofwaardigheid heeft ingeboet bij medewerkers en andere stakeholders, terwijl Unilever een fundamentele reorganisatie aan het doorvoeren is, afgezien nog van het uitdagende economische klimaat", aldus RBC. Anderzijds biedt deze ruime periode wel tijd om een goede opvolger te vinden, als die buiten het bedrijf gezocht wordt, voegden zij daaraan toe. Het aandeel Unilever wint maandag 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

