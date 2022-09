Britse pond weer onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond daalde zondagnacht in kort tijdsbestek circa vier procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar, om vervolgens weer deels te herstellen. Vrijdag presenteerde de nieuwe Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng een omstreden pakket met belastingverlagingen, en zondag zei Kwarteng tegen het Britse BBC dat nog meer verlagingen zullen worden doorgevoerd. Valutabeleggers konden vannacht reageren op deze laatste ontwikkelingen. Kort na de start van de valutahandel daalde het pond in een tijdsbestek van 15 minuten ten opzichte van de dollar van 1,0806 naar 1,0373. In de daaropvolgende uren herstelde het pond/dollar naar 1,0608. Ten opzichte van de euro was een vergelijkbaar patroon zichtbaar. De Britse minister Kwarteng presenteerde een uitgebreid pakket aan belastingverlagingen om de economie een impuls te geven, nu de inflatie rond de 10 procent bedraagt en de koopkracht aanvreet. Bron: ABM Financial News

