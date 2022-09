Update: AEX diep in het rood gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een flinke domper aan het weekend begonnen.

De AEX daalde 2,8 procent naar 639,28 punten en verliezen waren breed gedragen.

Het Damrak breidde de verliezen vrijdag verder uit, nu de zorgen over een wereldwijde recessie verder zijn toegenomen.

De dienstensector en de industrie in de eurozone zijn in september nog harder gekrompen. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 48,9 naar 48,2. Dat is de laagste stand in 20 maanden.

"Een recessie in de eurozone is nu echt ophanden", waarschuwde hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global Market Intelligence. "Bedrijven wijzen op de verslechterde ontwikkelingen en de toegenomen prijsdruk, vooral als gevolg van de fors gestegen energiekosten", aldus Williamson. Met name Duitsland heeft het volgens hem zwaar.

"De uitdaging voor beleidsmakers ligt in het terugbrengen van de inflatie zonder een harde landing voor de economie te veroorzaken. Maar dit wordt steeds moeilijker", concludeerde Williamson.

De cijfers uit de VS waren beter. De dienstensector krimpt nog, maar slechts fractioneel, en de industrie groeide in september zelfs iets harder. Toch waarschuwde Williamson ook hier voor het gevaar van de hoge inflatie.

De hardnekkige inflatie in combinatie met een agressieve Fed maakt de kans op een recessie volgens Goldman Sachs alleen maar groter. Dat er een recessie in de komende 12 maanden komt, schat de bank in op 35 procent.

"En in een recessie verwachten we dat de winsten zullen dalen", aldus David Kostin van Goldman, die de S&P dan ziet dalen naar 3.150 punten.

De euro/dollar daalde verder naar 0,9728. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,736 procent.

Olie werd 5,6 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX waren er nauwelijks winnaars. UMG was met een winst van 0,7 procent de enige stijger onder de hoofdfondsen.

De financials ING en Aegon daalden 4,7 en 5,2 procent en maaltijdbezorger Just Eat verloor 6,6 procent. Shell werd zelfs 7,1 procent goedkoper.

In de Midkap daalden OCI en AMG 7,1 en 8,3 procent. Air France-KLM verloor 5,6 procent. Daar stond Corbion tegenover met een plus van 0,9 procent.

In de AScX viel Fastned op met een koerswinst van 2,9 procent. Sligro en B&S daalden 8,1 en 6,3 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde Wall Street in het rood. De S&P 500 noteerde 1,7 procent lager.

Update: om Amerikaanse tienjaarsrente toe te voegen.