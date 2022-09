Halfgeleiders trekken AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag in het rood gesloten, na een serie rentebesluiten door centrale banken.

De AEX daalde 1,9 procent naar 657,40 punten.

In de VS, het VK, Noorwegen en Zwitserland ging de rente omhoog, min of meer ook zoals verwacht. De centrale bank van Turkije, met een inflatie van meer dan 80 procent, besloot juist om de rente te verlagen.?

Vooral het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve zorgde voor onrust. De verhoging met 75 basispunten kwam niet als een verrassing, maar de verwachtingen voor de komende periode waren een tegenvaller.

Eind dit jaar denkt de Fed dat de rente op 4,4 procent staat. Dat zou neerkomen op nog twee renteverhogingen later dit jaar, één van 75 en één van 50 basispunten. En daar had de markt niet echt op gerekend.

De euro kreeg donderdag opnieuw klappen en de euro/dollar daalde naar 0,9821. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,704 procent.

Olie werd bijna een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX was het vooral de oude economie die het goed deed. Zo gingen Ahold Delhaize en Heineken aan de leiding met winsten van 0,7 en 0,9 procent. Ook KPN en Shell sloten in het groen.

De halfgeleideraandelen hadden het moeilijk. ASML verloor 5,2 procent, Besi 6,3 procent en ASMI 6,6 procent. Unibail-Rodamco daalde 6,0 procent. Ook elders in Europa had vastgoed last van de stijgende rente.

In de AMX deed ASR het goed met een koerswinst van 0,7 procent. JDE Peet's steeg 0,3 procent. Net als in de hoofdindex had in de Midkap vastgoed het ook moeilijk. WDP daalde 4,1 procent en CTP 3,4 procent. Basic-Fit was de grootste daler met een verlies van 4,9 procent.

Bij de smallcaps ging Kendrion aan de leiding met een koerswinst van 3,8 procent, gevolgd door Majorel met 2,2 procent. Accsys en TomTom daalden 4,5 en 6,2 procent.

Het lokaal genoteerde Lavide steeg meer dan 18 procent. Lavide kreeg van fiscale en juridische adviseurs een positief advies over een doorstart. Nu dit advies op tafel ligt, wordt ook de financiering door Kennie Capital en een medeaandeelhouder voorlopig voortgezet.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5, noteerden de Amerikaanse aandelen in het rood. Vooral de techsector had het moeilijk. De Nasdaq index daalde ruim 1,5 procent.