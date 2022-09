Noorwegen verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Noorwegen heeft de rente donderdag met 50 basispunten verhoogd. Norges Bank verhoogde de rente van 1,75 naar 2,25 procent. En, zo voegde de centrale bank toe, in november gaat de rente vermoedelijk verder omhoog. De inflatie is hard gestegen en ligt veel hoger dan gewenst. "De inflatie ligt beduidend boven onze doelstelling van 2 procent en de vooruitzichten zijn dat de inflatie langer hoog zal blijven dan eerder werd geraamd. We verhogen de beleidsrente met als doel de inflatie terug te dringen", zei voorzitter Ida Wolden Bache van Norges Bank. 'De arbeidsmarkt is krap, maar er zijn nu duidelijk signalen dat de economische afkoelt", voegde de centrale bank toe. Bron: ABM Financial News

