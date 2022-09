Meta wil flink in kosten snijden Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms wil de kosten met minimaal 10 procent verlagen in de komende maanden. Dit meldde The Wall Street Journal. Er vindt momenteel een reorganisatie plaats, zeiden oude en huidige managers van het bedrijf tegen de zakenkrant, en die zal resulteren in een banenreductie. Ook wordt er gesneden in de bijvoorbeeld de overheadkosten. Meta wilde de berichtgeving niet bevestigen. Wel wees het moederbedrijf van Facebook op recente uitspraken van CEO Mark Zuckerberg dat het bedrijf van plan is de personeelsgroei in het komende jaar geleidelijk terug te brengen. En volgens The Wall Street Journal zou ook Google personeel hebben gevraagd intern te solliciteren voor een andere baan. Bron: ABM Financial News

