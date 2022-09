Kabinet zet in op groei windenergie op zee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse kabinet zet stevig in op de groei van windenergie op zee om de industrie en samenleving snel te kunnen verduurzamen. Die plannen werden vrijdag gepresenteerd. Op dit moment werkt het kabinet al toe naar het opwekken van 21 gigawatt aan windvermogen rond 2030, wat goed is voor circa 75 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Dit zal opgeschaald worden naar ongeveer 50 gigawatt in 2040 en 70 gigawatt in 2050. Vanaf 2030 zal windenergie op zee vooral in verder gelegen gebieden op de Noordzee komen. Daarnaast zet het kabinet in op grootschalige waterstofproductie op de Noordzee. Bron: ABM Financial News

