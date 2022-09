Barclays verlaagt koersdoel KPN licht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel van KPN licht verlaagd, van 3,60 tot 3,50 euro maar acht het aandeel nog steeds koopwaardig, met een ongewijzigd Overwogen advies. Dit werd vrijdag bekend. De Britse bank heeft zijn ramingen voor 2023 neerwaarts bijgesteld en rekent op een impact van circa 70 miljoen euro ten opzichte van 2022 als gevolg van een zwakker macroklimaat en hogere inflatie. Barclays verwacht dat de EBITDA daardoor 1,6 procent lager uitkomt in 2023 ten opzichte van een eerdere raming. De winst per aandeel en vrije kasstroom komen 4 procent lager uit, aldus Barclays. De omzetverwachting voor 2023 gaat wel licht omhoog, met 0,5 procent. Ook werden de analisten positiever over de groei van de omzet uit diensten bij de consumententak, die vermoedelijk met 1,8 procent zal stijgen, tegenover een verwachte 0,5 procent in 2022. Het aandeel KPN noteert vrijdag 0,5 procent lager op 3,07 euro. Bron: ABM Financial News

