Omzetverwachting Adobe stelt teleur

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachting overtroffen, maar stelde teleur met zijn omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Dit bleek donderdag uit cijfers van het softwarebedrijf. Adobe boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,1 miljard dollar, ofwel 2,42 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,2 miljard dollar, ofwel 2,52 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis boekte het concern een winst van 3,40 dollar per aandeel, tegen 3,11 dollar per aandeel vorig jaar. De omzet steeg van 3,9 miljard dollar naar 4,4 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 3,35 dollar per aandeel op een omzet van 4,44 miljard dollar. Het concern maakte tevens bekend ontwerptool Figma te willen overnemen voor 20 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal rekent het concern op een omzet van 4,52 miljard dollar, terwijl analisten rekenen op 4,6 miljard dollar. Adobe gaat uit van een aangepaste winst per aandeel van 3,50 dollar, terwijl analisten rekenen op 3,47 dollar per aandeel. Het aandeel Adobe noteerde donderdag 17,3 procent lager. Bron: ABM Financial News

