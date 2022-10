Update: Musk zet overname Twitter toch door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Twitter steeg dinsdag op het nieuws dat Elon Musk de overname van het sociale mediabedrijf wil doorzetten voor 54,20 dollar per aandeel tegen de oorspronkelijke voorwaarden. Dat meldde The Wall Street Journal dinsdag, na een eerder bericht van Bloomberg. De onverwachte stap van multimiljardair Musk kan een einde maken aan een slepende strijd die Musk voerde om onder de overname uit te komen. De advocaten van Musk zouden Twitter per brief op de hoogte hebben gesteld. Eerder zag Musk nog van de overname af, omdat hij vermoedde dat er veel meer nepaccounts waren dan Twitter beweerde. Ook wilde het socialmediabedrijf onvoldoende data delen met hem. Ook maakte Musk zich zorgen over de beveiliging van het platform van Twitter. Dit leidde tot een rechtszaak met als inzet of Musk zijn overnamebod wel of niet gestand moest doen. Musk is ook CEO en grootaandeelhouder van de autofabrieken Tesla. Dinsdagmiddag noteerde het aandeel Twitter 12,7 procent hoger op 47,93 dollar, De handel werd stilgelegd. Bron: ABM Financial News

