Just Eat reorganiseert Canadees personeelsbestand

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft organisatorische wijzigingen aangebracht in Canada, waardoor 350 banen verdwijnen. Dit meldde de Amsterdamse maaltijdbezorger dinsdag. Het betreft wijzingen in het logistieke team in Canada, dat een ondersteunende functie vervult voor het bedrijf elders in de wereld, aldus een woordvoerder tegen ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

