Goldman Sachs wil honderden banen schrappen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs maakt zich op om honderden banen te schrappen. Dit meldden diverse media, waaronder de Wall Street Journal maandag. Het banenverlies maakt deel uit van de jaarlijkse functioneringsgesprekken van de bank, die tijdens de pandemie werden opgeschort, zei een ingewijde tegen de zakenkrant. Goldman Sachs hervatte de prestatiebeoordelingen eerder dit jaar na een terugval in de handelsactiviteiten op Wall Street. Het banenverlies is zeer beperkt, want Goldman Sachs had eind juni wereldwijd zo'n 47.000 mensen in dienst. Bron: ABM Financial News

