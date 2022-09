Aandeel HelloFresh onder druk na E.coli-besmetting - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel HelloFresh staat maandag onder druk, nadat de Amerikaanse toezichthouder USDA waarschuwde dat de aanbieder van maaltijdboxen in juli kampte met een E.coli-besmetting. Rundvlees in de boxen van HelloFresh bevatte volgens Bloomberg de bacterie en dit kon ook worden gelinkt aan meerdere mensen die na het eten hiervan ziek werden. Aangezien de producten niet meer beschikbaar waren, heeft de toezichthouder geen terugroepactie bevolen. In een reactie aan Bloomberg gaf HelloFresh aan dat het om een heel klein aantal klanten ging die allemaal rundvlees van een specifieke leverancier hadden ontvangen. Het aandeel HelloFresh daalde aanvankelijk naar 24,71 euro, maar veerde vervolgens weer op naar 25,89 euro, een koersverlies van 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

