Update: Parijs start voorlopig strafrechtelijk onderzoek naar Philips - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het openbaar ministerie in Parijs is een voorlopig strafrechtelijk onderzoek gestart naar defecte beademingsapparatuur van Philips. Dit bevestigde het ministerie donderdag volgens persbureau Reuters. Philips riep in 2021 wereldwijd beademingsapparatuur terug vanwege het gebruik van schuim waarbij schadelijke deeltjes los zouden kunnen komen. Mogelijk zou dit kanker kunnen veroorzaken. In juni werd een onderzoek gestart door het Franse openbaar ministerie, nadat diverse Franse gebruikers van de beademingsapparatuur aangifte deden. Philips wilde geen commentaar geven op vragen van ABM Financial News. Het aandeel Philips daalde donderdag 0,5 procent naar 17,35 euro. Update: om reactie Philips en koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

