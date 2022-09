Europese Unie bereidt energiemaatregelen voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie bereidt maatregelen voor om de energiecrisis te verzachten, vooral voor de meest kwetsbare groepen in de maatschappij. Dit zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag. Om te beginnen stelde de voorzitter een besparingsstrategie voor om energiepieken af te vlakken. Het voorstel is om piekuren aan een maximumafname te onderwerpen. Ten tweede is het idee energiemaatschappijen die op een laag kostenniveau opereren een omzetplafond op te leggen. Von der Leyen legde woensdag uit dat niet-fossiele energiebronnen voor “onverwachte” omzetniveaus zorgen die niet in verhouding staan tot de productiekosten. Zij vindt het tijd dat de consument daar van mee gaat profiteren. Ten derde wil zij dat hetzelfde gaat gelden voor energiebedrijven die “onverwachte” winsten genereren met fossiele energiebronnen. Daarbij verwees de voorzitter naar olie- en gasmaatschappijen. Ten vierde verlangt Von der Leyen steun voor energieleveranciers, die als nutsbedrijven onlangs geconfronteerd zijn met de energieschaarste en opgelopen prijzen. Ten vijfde ligt het voorstel op tafel voor een quotum op Russisch gas om zo de geldstroom naar Moskou te verlagen vanwege de oorlog in Oekraïne. Voor de inval kwam 40 procent van de gasbehoefte in de EU uit Rusland, nu is dat 9 procent, zo rekende de voorzitter woensdag voor. Vrijdag komen de energieminister van de Europese Unie bijeen. Bron: ABM Financial News

