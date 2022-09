JPMorgan haalt NN van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) JP Morgan heeft het aandeel NN Group van zijn kooplijst gehaald, om diverse redenen, en verlaagde het koersdoel van 58,00 naar 47,00 euro. Dat bleek uit een rapport van de zakenbank. Ten eerste zag NN als één van de weinige verzekeraars in de Benelux de solvabiliteit scherp dalen in het afgelopen halfjaar, waardoor deze nu duidelijk lager is dan van rivaal ASR. Dat betekent dat er minder ruimte is om de aangekondigde aandeleninkopen uit te breiden. Omdat ook andere verzekeraars aandeleninkoopprogramma’s op het menu hebben staan, is het relatieve voordeel van NN op dit punt kleiner geworden. De hoeveel kapitaal die NN genereert zal volgend jaar waarschijnlijk boven de doelstelling uitkomen van 1,5 miljard euro, maar dat is volgens de analisten van JP Morgan door de markt ook al ingeprijsd. Wat de markt mogelijk nog niet voldoende doorziet, is dat deze vermogensaanwas relatief gevoelig is voor marktbewegingen van risico-opslagen op hypotheken en rentebewegingen. Ten derde maakt de bank zich zorgen over de winstgroei en de strategische logica van de activiteiten. De verkoop van de vermogensbeheertak aan Goldman Sachs laat een belangrijke bron van fee-inkomsten verdwijnen, terwijl ook het duurzaamheidsprofiel eronder lijdt, omdat NN niet meer zelf de controle heeft over hoe duurzaam de gelden worden belegd. De strategie voor de Europese verzekeringstak noemen de analisten verder onduidelijk, terwijl Japan Life een buitenbeentje is dat relatief weinig kasinkomsten genereert en dus ook niet hoog gewaardeerd zal worden door beleggers. Het advies van JPM daalde van Overwogen naar Neutraal. Het aandeel NN noteerde woensdag 2,0 procent in het rood op 39,93 euro. Bron: ABM Financial News

