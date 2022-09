'Europese banken profiteren sterk van stijgende marge op sparen' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America denkt dat Europese banken veel meer gaan profiteren van de hogere marges op spaargeld, dan dat zij last zullen hebben van de risico's van tragere economische groei en wanbetalingen op kredieten. Dat blijkt maandag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Een stijging van de rente met 2,5 procent op 6,2 biljoen euro aan spaargeld zou 155 miljard euro toevoegen aan de netto rentebaten van de Europese banken. Na aftrek van hedges en vastrentende looptijden blijft daar 88 miljard euro van over voor het jaar 2023, vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar. Analist Alastair Ryan denkt bovendien dat de voorzieningen voor oninbare leningen verrassend lag zullen blijven, omdat er weinig leningengroei was, het aandeel van leningen met betalingachterstanden aanzienlijk is gedaald en de kwaliteit van de leningen zonder betaalproblemen is verbeterd. De waarderingen van de banken staan bovendien al op een dieptepunt, lager dan de gemiddelde niveaus van de jaren 70 vorige eeuw, ondanks dat er veel ruimte zou zijn voor verhogingen van de winstverwachtingen. De analisten geven een koopadvies voor het aandeel Société Générale, nadat ze het koersdoel verhoogden van 28,00 naar 35,00 euro. Het aandeel daalt maandag, op een rode beurs, bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

