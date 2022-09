Sterke omzetgroei Pernod Ricard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Pernod Ricard

(ABM FN-Dow Jones) Pernod Ricard heeft in het afgelopen boekjaar de omzet sterk zien toenemen en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Dit bleek donderdag uit een bericht van het bedrijf. In het afgelopen boekjaar zag Pernod Ricard de omzet met 21 procent stijgen tot 10,7 miljard euro. De omzet nam in alle regio’s toe, met een groei van 12 procent in Amerika en 19 procent in Europa. De nettowinst steeg met 53 procent tot 2 miljard euro. Het Franse bedrijf kondigde ook een nieuwe aandeleninkoopprogramma aan van 500 tot 750 miljoen euro. Ook keert het drankenbedrijf een dividend van 4,12 euro per aandeel uit. Dit is 32 procent meer dan in het boekjaar 2021. Bron: ABM Financial News

