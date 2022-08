Air France-KLM en Delta in onderhandeling over ITA Airways Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rome gaat in onderhandeling met partners Delta Air Lines en Air France-KLM over een privatisering van ITA Airways. Dit maakte de Italiaanse regering bekend. De twee maatschappijen hebben samen met investeerder Certares Management een bod uitgebracht op ITA Airways dat door de Italiaanse regering als beste werd bestempeld. De onderhandelingen zullen exclusief zijn. ITA Airways is het oude Alitalia. MSC Mediterranean Shipping en Deutsche Lufthansa toonden ook interesse. info@abmfn.nl

