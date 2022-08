Baidu schudt impact coronapandemie af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het tweede kwartaal van 2022 weer zwarte cijfers geschreven, waarmee het de impact van de coronacrisis in China duidelijk wist af te schudden. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Chinese zoekmachine. CEO van Baidu en medeoprichter Robin Li sprak van een "uitdagende macro-omgeving veroorzaakt door Covid-19", maar wees ook op de sterke omzetstijging bij de Baidu AI Cloud-tak van 31 procent op jaarbasis en 10 procent op kwartaalbasis. De totale omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 29,6 miljard Chinese yuan, of omgerekend 4,4 miljard dollar, wat op jaarbasis een omzetdaling betekende van 5 procent. Op kwartaalbasis was echter sprake van een stijging van 4 procent. Operationeel daalde de winst op jaarbasis licht, met 2 procent, tot 3,4 miljard yuan. Op kwartaalbasis was echter sprake van een stijging met 31 procent. Onder de streep bleef een nettowinst over van 3,6 miljard yuan, tegenover een verlies van 583 miljoen yuan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 9,97 yuan of 15,79 yuan op aangepast niveau. In dollars kwam de winst per aandeel uit op 2,36 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op slechts 1,54 dollar en 4,3 miljard dollar aan omzet. De vrije kasstroom kwam eind juni uit op 5,5 miljard yuan, of omgerekend 823 miljoen dollar. Het aandeel Baidu gaat dinsdag een 3,5 procent hogere opening tegemoet op Wall Street. Bron: ABM Financial News

