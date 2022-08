Klaiber van Ajax terug naar Utrecht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sean Klaiber, die in oktober 2020 van FC Utrecht overkwam naar Ajax, keert nu weer terug in Utrecht. Dit maakte Ajax maandagmiddag bekend. Het contract van Klaiber bij Ajax liep nog tot en met 30 juni 2023. Hij speelde 22 officiële wedstrijden in het eerste van Ajax. Ajax meldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

