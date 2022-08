eBay koopt TCGplayer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) eBay koopt TCGplayer voor 295 miljoen dollar. Dit maakte het moederbedrijf van onder meer marktplaats.nl maandag bekend. TCGplayer is een marktplaats voor verzamelaars voor het kopen en verkopen van kaartspellen als Magic, Pokemon en Final Fantasy. De transactie, die onderhevig is aan goedkeuring van toezichthouders, wordt vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Bron: ABM Financial News

