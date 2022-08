Bank of America verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Adyen verlaagd van 2.104 naar 2.020 euro, maar handhaafde het koopadvies voor de Amsterdamse betaalspecialist. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. De koersdoelverlaging komt een dag na de halfjaarcijfers van Adyen. Die bestempelt de Amerikaanse bank als zwak. Analist Frederic Boulan zag de groei van de omzet en de EBITDA stevig vertragen, ondanks dat de volumegroei wel gezond bleef met 60 procent. En ook de zogeheten 'take rate' was lager dan verwacht, aldus Boulan. De vertraging kwam volgens de Amerikaanse bank overigens niet als een totale verrassing. Wel denkt Boulan dat de omzetgroei onder druk zal blijven staan door een vertraging in ecommerce, terwijl de kosten blijven stijgen, onder meer omdat Adyen meer zal moeten uitgeven aan reizen en de inhuur van personeel. Bank of America verlaagde de omzettaxatie voor dit jaar met 1 procent en met 5 procent voor 2023. De ramingen voor de EBITDA gingen met respectievelijk 5 en 10 procent omlaag, waardoor de bank circa 10 procent onder de analistenconsensus zit. Maar die consensus wordt volgens Boulan nog neerwaarts aangepast. Voor de lange termijn blijft de analist positief gestemd over Adyen. Als de tegenwind is gaan liggen, blijft Adyen het beste jongetje van de klas, "met een unieke positionering en aantrekkelijke groeivooruitzichten", aldus de marktkenner. Het aandeel Adyen daalt vrijdag bijna 4 procent bij een koers van 1.676 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.