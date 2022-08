Ajax vangt miljoenen voor Perr Schuurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Torino FC hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Perr Schuurs. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub donderdagavond bekend. De Limburgse verdediger stond nog tot en met 30 juni 2025 onder contract bij Ajax. De clubs zijn het eens geworden over een transfersom van 9 miljoen euro, hetgeen door bonussen kan oplopen naar 11,3 miljoen euro. Vier jaar geleden nam Ajax Schuurs over van Fortuna Sittard, dat recht heeft op een deel van de transfersom omdat er toen een doorverkooppercentage werd afgesproken. Schuurs speelde in totaal 95 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, maar bereikte nooit de status van vaste waarde. Bron: ABM Financial News

