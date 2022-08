BAM start inkoop 5,28 miljoen eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BAM is gestart met het inkopen van circa 5,3 miljoen aandelen. Dit meldde de bouwer vrijdagochtend. Het inkoopprogramma van in totaal 5,28 miljoen aandelen, moet uiterlijk op 30 november dit jaar zijn afgerond. De ingekochte aandelen gebruikt de bouwer voor het belonen van het eigen personeel. Het aandeel BAM sloot donderdag na de halfjaarcijfers 10,6 procent hoger op 2,76 euro. Bron: ABM Financial News

