Times: Staking Australische offshorefabriek Shell duurt langer

Beeld: Shell / Gilles Barnard

(ABM FN-Dow Jones) De staking in de Australische offshore gasfabriek van Shell is verlengd tot in ieder geval begin september. Dit meldde The Times donderdag. De faciliteit, genaamd Prelude, is sinds half juni buiten gebruik, nadat werknemers in staking gingen vanwege een loongeschil. De staking komt op een moment van wereldwijde krapte in de energievoorziening en zal Shell waarschijnlijk honderden miljoenen dollar kosten, schreef The Times. Bron: ABM Financial News

