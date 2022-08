'Herstel reisbranche drukt marge Adyen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen kende in de eerste helft van het jaar sterke volumes, maar de marge was lager dan verwacht. Dit concludeerde Morgan Stanley donderdag in reactie op de cijfers. De volumes vielen 5 procent hoger uit dan voorzien. De marge van 17,6 basispunten was daarentegen lager dan de 19 basispunten van de consensusverwachting, wat volgens Morgan Stanley door het sterke volumeherstel in de reisbranche werd veroorzaakt, waar lagere marges gelden. Hierdoor steeg de omzet ook minder sterk dan verwacht. De vraag is nu of de concurrentiepositie in online-winkelen is veranderd, of dat de groei hier iets achterblijft bij de segmenten reizen en betaalautomaten, door een normalisering na een versnelde opleving van het internetwinkelen tijdens de coronaviruspandemie. Morgan Stanley denkt dat het laatste het geval is. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies met een koersdoel van 2.800,00 euro. Het aandeel Adyen stond donderdag kort na de opening 13,6 procent lager op 1.560,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.