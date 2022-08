Beursblik: meer omzet en winst bij Boskalis verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in de eerste zes maanden van 2022 beter gepresteerd dan vorig jaar. Dit blijkt uit een analistenconsensus. Boskalis realiseerde volgens deze analisten een halfjaaromzet van 1,53 miljard euro met een EBITDA van 279 miljoen euro. Netto verdiende de baggeraar naar verwachting 117 miljoen euro. Eind maart stond de orderportefeuille van Boskalis op 5,47 miljard euro. In de eerste helft van 2021 behaalde het concern uit Papendrecht een omzet van 1,3 miljard euro en een EBITDA van 226 miljoen euro. De nettowinst was toen 72 miljoen euro. Outlook Boskalis rekent voor 2022 op een EBITDA die de 462 miljoen euro in 2021 overtreft. Analisten achten dit goed haalbaar. Op een omzet van bijna 3,3 miljard euro voorzien de analisten een EBITDA in 2022 van 544 miljoen euro. De nettowinst wordt door de consensus geschat op 210 miljoen euro. Overname Grootaandeelhouder HAL is bezig om Boskalis in te lijven. HAL heeft inmiddels goedkeuring voor de deal van alle toezichthouders op zak. Op 24 augustus vindt een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats over het bod. In het zogeheten Position Statement staat te lezen dat de raad van bestuur van Boskalis het bod niet aanbeveelt, maar neutraal voorlegt aan de aandeelhouders. Boskalis vindt het bod van HAL "niet onredelijk uit financieel oogpunt", maar noemt het ook "onvoldoende overtuigend" om aan te bevelen aan aandeelhouders. Pogingen van Boskalis om een hoger bod te krijgen, strandden bij HAL. Het betreft een overnamebod van 32,50 euro per aandeel inclusief dividend, of 32,00 euro exclusief het dividend van 0,50 euro per aandeel dat in mei werd uitgekeerd. Boskalis opent donderdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

