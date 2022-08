Berenberg verlaagt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor TKH Group verlaagd van 67,00 naar 62,50 euro bij handhaving van het koopadvies. TKH blijft volgens analist Trion Reid profiteren van een sterke vraag en heeft extra capaciteit nodig om daaraan te kunnen voldoen. De halfjaarresultaten van dinsdag noemde Reid goed en de afgegeven outlook is conform de consensusverwachtingen. Toch laat het zwakke koersverloop van het aandeel TKH zien dat er zorgen in de markt zijn over de impact van een eventuele recessie, waar het bedrijf zelf overigens nog geen signalen van ziet. Zwakke prestaties op het vlak van werkkapitaal en stijgende investeringen voorkomen dat de winstverwachtingen omhoog kunnen, aldus Berenberg, die evenwel nog steeds voldoende opwaartse potentieel ziet ten opzichte van het nieuwe koersdoel. "De waardering blijft aantrekkelijk, gezien de verwachtingen op korte termijn en de combinatie van een autonome groei van 5 tot 10 procent en aantrekkende marges op lange termijn", aldus Reid. Het aandeel TKH sloot dinsdag op 41,10 euro. Bron: ABM Financial News

