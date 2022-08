AEX sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week voorzichtig positief begonnen. De AEX sloot 0,4 procent hoger bij een slotstand van 728,88 punten.

"Beleggers vragen zich nu af of de bodem uit juni het dieptepunt was, of dat we te maken hebben met een klassieke berenmarktrally", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Na de gunstige inflatiedata uit de VS van vorige week, was het macro-economische nieuws van maandag minder positief. Vanuit China kwamen tegenvallende data over de detailhandel en industrie, wat de Chinese centrale bank prompte tot een renteverlaging. Verder was de Amerikaanse Empire State index ronduit slecht.

De index daalde van een plus 11,1 in juli tot een min van bijna 30 punten. Er was wel gerekend op een daling, maar dan tot een positief cijfer van 5.

"De Empire State index was slecht en dit herinnert de Federal Reserve eraan dat ze extra voorzichtig moeten zijn met hun monetair beleid, aangezien de Amerikaanse economie een noodrem heeft gebruikt", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers daalde in augustus tot een indexniveau van 49. "Een strenger monetair beleid van de Federal Reserve en aanhoudend hoge bouwkosten hebben geleid tot een recessie op de huizenmarkt", zei NAHB's hoofdeconoom, Robert Dietz, in een toelichting.

De olieprijzen daalden meer dan 4 procent na de zwakke Chinese cijfers. WTI-olie kost maandag 88 dollar. De euro/dollar handelt op 1,0192.

Deze week kijken beleggers vooral uit naar de notulen van de Fed en cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. In het kielzog daarvan verschijnen kwartaalcijfers van de grote retailers, waaronder Home Depot, Walmart en Target.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway aan kop met een plus van ruim 2 procent na sterke cijfers van sectorgenoot HelloFresh en steeg Ahold Delhaize bijna 2 procent. ASMI en indexzwaargewicht ASML stegen meer dan een procent.

NN Group belandde onderaan in de AEX, vanwege een ex-dividend notering. Het aandeel daalde bijna 4,5 procent. Shell verloor ruim een procent vanwege de dalende olieprijzen.

In de AMX won Air France-KLM zo'n 3 procent. CTP en TKH, dat morgen de boeken opent, stegen ruim 2,5 procent. AMG was hekkensluiter en daalde 3 procent. ABN AMRO en ASR leverden tot 1,5 procent in.

In de AScX deden Vivoryon en Avantium goede zaken, met winsten van circa 7 procent. Fastned daalde 6 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam bleven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis.