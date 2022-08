Laatste bedrijfsresultaten en inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) Komende week kunnen beleggers aan de slag met wat laatste bedrijfscijfers, inflatiegegevens en de notulen van de Federal Reserve.

Maandag beginnen we de week met de Japanse economische groei, de Nederlandse en Europese groei staat voor woensdag geagendeerd.

Eveneens op maandag komen we te weten hoe het gesteld is met de Chinese industriële productie, Amerika publiceert haar productie dinsdag.

Vanuit Nederland krijgen we maandag het ondernemersvertrouwen voorgeschoteld en een dag later komt de invloedrijke ZEW-index voor het Duitse economische sentiment naar buiten.

Afgelopen week profiteerden de beurzen van een meevallende Amerikaanse inflatie. De oplopende prijzen en kosten vormden zorg nummer één van beleggers waardoor de indices zware klappen kregen. De oorlog in Oekraïne maakte dit alles nog een stuk erger.

Vooral de rentegevoelige Amerikaanse Nasdaq-index ging sinds begin dit jaar stevig achteruit en herwon ook weer flink terrein afgelopen weken.

Komende week krijgen we weer enkele inflatiecijfers. Het Verenigd Koninkrijk geeft inzage in haar consumentenprijzen op woensdag. Donderdag volgt de eurozone, vrijdag is er Japan. Die laatste dag van de week publiceert Duitsland ook de producentenprijzen.

Uiteraard zijn deze inflatiecijfers ook zeer belangrijk voor het beleid van de centrale banken. Het is vooral de reactie van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve die de markten bezighoudt. Bij de laatste Fed-vergadering ging de rente weer 0,75 procent omhoog, donderdag krijgen we de notulen van deze vergadering. De markt rekent na de gunstige inflatiedata van afgelopen week in toenemende mate op een renteverhoging van 50 basispunten in september.

Donderdag neemt de Turkse centrale bank een rentebesluit. Die dag staan ook de leidende indicatoren van de Federal Reserve geagendeerd.

Bedrijfscijfers

Het cijferseizoen is over zijn hoogtepunt. TKH publiceert dinsdag cijfers en Avantium opent woensdag de boeken. Adyen, BAM en Boskalis doen dat donderdag. Vrijdag is er een buitengewone aandeelhoudersvergadering van OCI.

In het buitenland openen Home Depot en Walmart dinsdag de boeken, woensdag is er concurrent Target.

Donderdag kijken we in de richting van Kohl’s en Applied Materials. Deere sluit vrijdag de week af.