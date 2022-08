'NN Group gaat outlook en dividend mogelijk verhogen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group gaat zijn outlook voor de vrije kasstroom en het dividend verhogen tijdens de beleggersdag op 17 november. Dit verwacht analist Michael Huttner van de Duitse zakenbank Berenberg vrijdag in een rapport. Bij de vrijgave van de cijferrapportage op donderdag verhoogde de verzekeraar nog niet de outlook voor de vrije kasstroom en het dividend. Dit was volgens Huttner de reden voor de negatieve koersreactie met een daling van meer dan 5 procent. De analist heeft begrip voor de teleurstelling onder beleggers maar wijst er wel op dat NN impliciet een verwachting afgaf voor een operationeel resultaat van ruim 1,8 miljard euro in 2022, hetgeen volgens Berenberg zal oplopen naar 1,85 miljard euro in 2023. Een aanzienlijk deel van de operationele kasstroom zal in de vorm van een contant dividend worden uitgekeerd aan de moedermaatschappij van NN, waarna de weg vrij ligt voor de outlook- en dividend verhoging tijdens de beleggersdag, aldus de zakenbank. NN profiteert onder meer van het zeer lage risicoprofiel van zijn beleggingsportefeuille, waarbij Berenberg onder meer wees op de Nederlandse hypotheekportefeuille van 38 miljard euro, waarvan een flink deel valt onder de NHG garantie. Hutner benadrukte ook de aantrekkelijke waardering van het aandeel, dat een rendement op basis van dividend en aandeleninkoop genereert van meer dan 9 procent. ING heeft een koopaanbeveling op NN Group met een koersdoel van 52,80 euro. NN Group sloot donderdag 5,5 procent lager op 44,61 euro. Bron: ABM Financial News

