Aegon uitblinker in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, met Aegon als uitblinker.



De AEX index steeg 0,2 procent tot 725,79 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,2 procent.

Het Damrak vond donderdag steun in het nieuws dat Rusland de olietoevoer naar Centraal-Europa heeft hervat. En na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag, bleek vanmiddag dat de producentenprijzen in de VS op maandbasis daalden. Volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade opnieuw een zetje in de rug van beleggers.



"De inflatie in de VS lijkt over zijn hoogtepunt heen. En dat is goed nieuws! Dit betekent namelijk dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de beleidsrente mogelijk minder ver zal hoeven verhogen dan nu nog wordt gevreesd", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde op 1,0329. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0312 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0297 op de borden.

Olie werd donderdag tot 1,7 procent duurder. De vraag naar olie wordt aangejaagd door de hittegolf in Europa en het gebrek aan betaalbaar gas, zo stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in haar maandrapport. Elektriciteitscentrales en de zware industrie zoeken naar alternatieve brandstoffen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit toe kunnen voldoen, aldus het agentschap. OPEC heeft zijn ramingen voor de vraag naar olie in 2022 juist iets neerwaarts bijgesteld.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Aegon. De verzekeraar steeg 8,9 procent na cijfers. Vooral de vrije kasstroom en operationele winst vielen fors hoger uit dan verwacht, zo stelde ING. Aegon verhoogde vandaag de outlook voor 2022.



Sectorgenoot NN Group verloor 5,5 procent na cijfers. De verzekeraar genereerde meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit onder druk stond.

Just Eat Takeaway steeg 3,1 procent en het aandeel Shell won ook, ondanks een ex-dividendnotering. De energiereus heeft de plannen voor de overname van vier zonneparken in het Verenigd Koninkrijk bevestigd.

In de AMX ging CTP aan kop, nadat de logistieke vastgoedinvesteerder woensdag hogere huurinkomsten rapporteerde. Het aandeel steeg 4,8 procent. ING verlaagde het koersdoel voor CTP, maar handhaafde het koopadvies.

PostNL steeg 1,2 procent, ondanks dat KBC Securities het postbedrijf van de kooplijst haalde.Het koersdoel ging daarbij drastisch omlaag.

In de AScX won Fastned 11,4 procent na cijfers. ForFarmers leverde juist 6,3 procent in na cijfers, ondanks dat de resultaten meevielen volgens Degroof Petercam. Ebusco kwam ook met een update, en dat leverde een koersverlies van 3,7 procent op.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.230,09 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen.