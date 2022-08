Meer omzet ForFarmers ondanks volumedruk

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in de eerste zes maanden van 2022, ondanks lagere volumes, wel meer omzet behaald. Dit bleek uit de cijfers die de vervoerspecialist donderdag publiceerde, nadat het vorige maand al een positieve update afgaf.

CEO Chris Deen wees erop dat vooral het tweede kwartaal goed was. "De kostenstijgingen konden pas in de loop van het tweede kwartaal grotendeels worden doorberekend in de keten. Dit verklaart de verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste kwartaal."

In de eerste zes maanden daalden de volumes op jaarbasis met 7,4 procent naar 4,5 miljoen ton. In alle clusters daalden de volumes, maar vooral in de varkenssector.

De omzet liet een stijging zien van 21,5 procent naar krap 1,6 miljard euro. De onderliggende EBITDA steeg met 5,6 procent van 40,8 naar 43,1 miljoen euro dankzij een hogere brutowinst en efficiency maatregelen.

Onderliggend verdiende ForFarmers 17,1 miljoen euro netto. Dat was een jaar eerder 17,9 miljoen euro. ForFarmers had last van meer rentekosten en een hogere belastingdruk.

In juli zei ForFarmers ook een lichte stijging van de EBITDA in de eerste zes maanden van dit jaar te verwachten. Daarvoor rekende het bedrijf nog op een substantiële daling.

Outlook

"Vooruitkijkend zijn er op dit moment nog veel onzekerheden, vooral door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast moeten we rekening houden met een mogelijk volgende Covid-golf en de lage waterstanden in de rivieren in Nederland. In deze context achten wij het niet verstandig een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de resultaten in de tweede helft van 2022, noch over een eventuele herstart van het inkoopprogramma eigen aandelen", zei topman Deen.

Voor heel 2022 rekent Degroof Petercam op een EBITDA van 90 miljoen euro en in 2023 van 105 miljoen euro. Dit is exclusief de fusie in het VK met 2Agriculture.

Deen zei verder dat de aanpak van de stikstofcrisis in Nederland leidt "tot een gepolariseerd maatschappelijk debat en grote onrust onder veehouders. Wij roepen de politiek op ruimte te bieden voor een gesprek, waarin alles bespreekbaar is. Samenwerken en innoveren is effectiever en beter dan alleen saneren".