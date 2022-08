Ahold uitblinker in licht lagere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van half elf daalde de AEX met 0,1 procent tot 716,14 punten.

Ook vandaag weten techaandelen de weg omhoog niet te vinden in de nasleep van een winstwaarschuwing van de Amerikaanse chipmaker Micron, die volgde op een vergelijkbare waarschuwing van sectorgenoot Nvidia op maandag.

"Veel bedrijven hebben na chiptekorten vorig jaar en eerder dit jaar, te grote bestellingen gedaan en nu even voldoende op de plank liggen, terwijl de eindvraag wat afneemt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Niets geks, maar wel reden om chipaandelen na de enorme rally in de afgelopen zes weken iets lager te zetten", meent Wiersma.

Gezien de zware weging van techaandelen in de AEX, kon de Amsterdamse hoofdgraadmeter vanochtend niet in het groen komen. Wel werd het verlies beperkt door een koerssprong van het aandeel Ahold Delhaize na cijfers. "De grootgrutter overtrof de verwachtingen", aldus analist Jean-Paul van Oudheusden van eToro. De beursgang van Bol.com werd wel afgelast. "Vooral jonge, door technologie gedreven bedrijven werden recent flink afgewaardeerd door de stijgende rente. Het is daarom niet meer dan logisch dat Ahold Delhaize de eventuele beursgang van Bol.com uitstelt tot het beursklimaat is verbeterd", aldus Van Oudheusen.

Verder wachten beleggers vooral op Amerikaanse inflatiecijfers, die vanmiddag verschijnen.

Amherst Pierpont verwacht dat de kerninflatie op maandbasis zal vertragen tot 0,6 procent in juli tegenover 0,7 procent in juni. De consensus mikt op 0,5 procent. Analisten van Amherst verwachten dat de terugval in de energieprijzen voor een scherpere daling van de inflatie heeft gezorgd.

"Valt het cijfer hoger uit dan kan dat de angst voor een scherpe stijging van de rentes aanwakkeren, zeker na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag", zo waarschuwde analist Joshua Mahony van IG.

Vanochtend werd bekend dat de Duitse inflatie in juli hoog bleef. De inflatie kwam in juli op jaarbasis uit op 7,5 procent, zoals voorlopige cijfers al lieten zien. Dat was 7,6 procent in juni.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0214. De olieprijzen daalden tot een half procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Ahold Delhaize met 7,2 procent na cijfers. De verwachtingen voor de winst per aandeel en vrije kasstroom werden verhoogd. Daarnaast werd ook de beursgang van Bol.com opgeschort, zoals verwacht. Volgens Jefferies overtrof Ahold met de cijfers de verwachtingen in de markt. Degroof Petercam sprak van sterke resultaten.

Adyen leverde tot 0,9 procent in en Unilever daalde met 1,1 procent.

In de AMX won ABN AMRO 2,6 procent na meevallende cijfers. Verrassend was dat er meer winst werd geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. KBC Securities zag zelfs ruimte het advies te verhogen naar Kopen, al werd het koersdoel wel verlaagd van 14,75 naar 13,80 euro en Jefferies merkte op dat zowel het interimdividend als de aandeleninkoop hoger uitvielen dan verwacht.

CTP won na cijfers 2,6 procent.

PostNL leverde nog eens 5,5 procent in na een koersval op dinsdag. Corbion daalde met 6,6 procent na cijfers, ondanks dat het bedrijf in het tweede kwartaal een sterke autonome groei realiseerde volgens Degroof Petercam.

Sligro won onder de kleinere aandelen 0,8 procent. NSI schreef 1,7 procent bij. Berenberg startte met het volgen van NSI met een koopadvies en een koersdoel van 40,00 euro.