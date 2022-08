Futures wijzen op hoger opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. Zo lijken de Amerikaanse beurzen positief aan de nieuwe beursweek te beginnen. De week start ook rustig, maar later in de week wordt het drukker met zowel bedrijfsresultaten als macrocijfers. “De markten zijn nog steeds het banenrapport van vrijdag aan het verteren”, aldus strateeg Kiran Ganesh van UBS. De meevallende banengroei is volgens sommige analisten een signaal dat de Amerikaanse economie inderdaad niet in een recessie zit, wat goed nieuws is. Anderzijds zou dit dan ook weer reden zijn voor de Federal Reserve om agressiever de rente te verhogen. Beleggers lijken volgens Ganesh het glas als halfvol te beschouwen. Wel waarschuwen analisten dat vanwege de zomervakanties de handelsvolumes laag zijn, en dat vergroot de koersbewegingen vaak uit. Deze week kijken beleggers vooral uit naar woensdag, wanneer het inflatiecijfer voor juli gepubliceerd wordt. Dit zou de markt richting moeten geven. Verder krijgen beleggers deze week nog een paar bedrijfscijfers voorgeschoteld, waaronder die van Disney woensdag. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0188. De olieprijzen daalden ruim een procent. Bedrijfsnieuws Berkshire Hathaway heeft in het tweede kwartaal verlies geleden, maar operationeel draaide het bedrijf veel beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het bedrijf, dat nog altijd onder leiding van de vermaarde belegger Warren Buffett staat. Softbank boekte het grootste kwartaalverlies ooit als gevolg van de gedaalde beurskoersen voor techaandelen. Slotstanden De S&P 500 index daalde vrijdag 0,2 procent tot 4.145,14 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 32.803,47 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 12.657,55 punten. Bron: ABM Financial News

