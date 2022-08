Rentevreugde AEX van korte duur

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Bij een slot op 722,74 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis bijna een procent.

Een week eerder eindigde de index op 729,44 punten, toen een plus van 3,5 procent, omdat een mogelijk minder agressieve verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve de markten lucht gaf. Die 'rentevreugde' maakte deze week weer plaats voor renteangst, na een veel beter dan verwacht Amerikaans banenrapport.

In het algemeen is het wel te merken dat het vakantietijd is, volgens investment manager Nathan Levy van ING. "De omzetten zijn fors lager dan normaal."

De beursweek begon dan ook rustig en dus hadden beleggers de tijd om zich te focussen op het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan.

"Met de fragiele wereldeconomie die gebukt gaat onder inflatie, onzekerheid en recessievrees, lijkt een nieuwe opflakkerende economische oorlog tussen de VS en China olie op het vuur te worden", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Recessiedreiging neemt toe

Met de aanhoudende zorgen over een mondiale recessie die door de hoofden van beleggers spookt, was er afgelopen week veel aandacht voor inkoopmanagersindexen. Daaruit bleek dat de industrie van de eurozone in juli licht is gekrompen. De inkoopmanagersindex daalde tot wat de laagste stand is in 25 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de activiteiten in de industrie in snel tempo zijn teruggelopen en dat het risico op een recessie toeneemt. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijden de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.

In Amerika was sprake van een groeivertraging. Lichtpuntje is wel dat de inflatie gepiekt lijkt te hebben, aldus Williamson.

In China was sprake van een krimp van de industrie, terwijl de dienstensector vertraagde, bleek uit overheidscijfers. "De vraagtekens rond de groei van de Chinese economie blijven groot", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Het beeld voor de Europese dienstensector was iets beter. De groeivertraging die was verwacht bleek mee te vallen. Toch waarschuwde Williamson van S&P Global dat de vooruitzichten somberder zijn geworden.

In de VS was sprake van een gemengd economisch plaatje. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector zoals weergegeven door S&P Global wees op een krimp van de activiteit terwijl de doorgaans hoger aangeslagen index van ISM juist een groeiversnelling toonde.

Amerikaans banenrapport toont robuuste arbeidsmarkt

Belangrijk voor de staat van de Amerikaanse economie blijft het toonaangevende banenrapport. Deze week werd bekend dat de werkgelegenheid in de VS in juli verder harder is toegenomen dan vooraf gedacht. Er werd gerekend op 258.000 nieuwe banen; het werden er 528.000. De banengroei voor juni werd bijgesteld van 357.000 naar 398.000.

De werkloosheid daalde van 3,6 tot 3,5 procent, terwijl de lonen op jaarbasis met 5,2 procent stegen en daarmee harder dan de 4,9 procent die werd verwacht. In juni was nog sprake van een loongroei van 5,1 procent.

"De banencijfers in de VS zijn verbluffend, niet veel hadden dat sterke aantal verwacht. De Amerikaanse arbeidsmarkt is robuust en dit betekent dat er geen hindernissen zijn voor de Fed om een nog agressiever monetair beleid te voeren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Volgens Aslam hoeven beleggers zich voorlopig ook niet te laten leiden door recessievrees.

Juist de gedachte dat een economische vertraging of recessie de monetaire verkrapping van de Fed zou temperen, zorgde de afgelopen tijd voor opluchting, hoewel diverse Fed-bestuurders de afgelopen dagen benadrukten dat de rente nog een stuk verder omhoog moet om de inflatie terug te dringen.



Het sterke banenrapport rechtvaardigt echter de stevige toon die diverse Fed-prominenten eerder deze week lieten horen, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Vooral de verdere loonontwikkeling is voor het monetaire beleidsorgaan een speciaal punt van aandacht."

Voor het verschijnen van het banencijfers rekende zo'n 60 procent van de markt er op dat de Fed de rente in september met 50 basispunten zou verhogen, volgens de FedWatch Tool van CME.

Die verwachting is nu gedaald tot 34 procent en dus rekent een ruime meerderheid weer op een verhoging van minimaal 75 basispunten, met op vrijdag een hernieuwd gevoel van rentevrees tot gevolg die de aandelenmarkten onder druk zette.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het banenrapport van 2,70 naar 2,84 procent.

De euro/dollar handelde voor het banenrapport op 1,0232 en is sinds de publicatie gedaald tot 1,0164 en is daarmee op weekbasis ruim een half procent minder waard ten opzichte van de greenback.

Grote rentestap Bank of England

Veel aandacht ging ook uit naar het Britse rentebesluit. De Bank of England verhoogde de rente conform de marktverwachting met 50 basispunten van 1,25 naar 1,75 procent, de grootste stap in meer dan een kwart eeuw.

De centrale bank schetste daarnaast de plannen om een deel van de obligaties te verkopen, die het kocht om de economie te stimuleren, aanvankelijk als stootkussen na de wereldwijde financiële crisis en meer recent met het oog op de economische impact van de coronacrisis.

De BoE begon al in maart met het afbouwen van de voorraad staatsobligaties. Net als de Fed heeft de Britse centrale bank dat tot dusver gedaan door obligaties te laten aflopen, zonder nieuwe te kopen. Als het in september begint met de verkoop van obligaties die nog moeten aflopen, dan is de Bank of England de eerste grote centrale bank die deze stap zet.

De centrale bank sprak in een toelichting op het besluit over een aanzienlijke toename van de inflatiedruk sinds de vorige vergadering half juni en concludeerde dat dit de daling van de reële inkomens voor Britse huishoudens zal verergeren.

De consumentenprijzen zijn in juni in het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis met 9,4 procent gestegen, tegen 9,1 procent een maand eerder.

De centrale bank verwacht dat de inflatie verder zal stijgen en in het vierde kwartaal van 2022 zelfs iets meer dan 13 procent zal bedragen en gedurende een groot deel van 2023 op verhoogde niveaus zal blijven, alvorens te dalen tot de doelstelling van 2 procent.

De BoE verwacht ook dat de Britse economische groei zal vertragen. Het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting vanaf het vierde kwartaal in een recessie belanden.

"Nu BoE de rente in lijn met de verwachtingen heeft verhoogd, koerst het Britse pond lager. Voor consumenten is het nu een stuk lastiger geworden omdat hun hypotheeklasten hoger zullen worden. Dit komt op een moment dat ze al worstelen met een hoge inflatie en hogere brandstofprijzen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in reactie op het besluit.

Het Britse pond noteerde vrijdag ten opzichte van de euro en dollar een half procent tot 1,0 procent lager op weekbasis.

WTI-olie werd deze week zo'n 9 procent goedkoper en noteerde vrijdag rond 90 dollar per vat en daarmee het laagste niveau sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deed Unibail-Rodamco-Westfield goede zaken met een plus van 4 procent op weekbasis.

ING leverde bijna een half procent in, ondanks dat de kwartaalcijfers volgens Jefferies meevielen. De resultaten zijn volgens het beurshuis wel moeilijk op waarde te schatten vanwege de impact van de Turkse hyperinflatie.

Just Eat Takeaway steeg bijna 3,5 procent, na het openen van de boeken en ondanks een adviesverlaging van Barclays en een aantal koersdoelverlagingen. Sectorgenoot DoorDash kwam met sterke kwartaalcijfers waarop Just Eat vermoedelijk kon meeliften.

Heineken verloor bijna 3 procent op weekbasis na cijfers. De bierverkoop steeg in de eerste zes maanden van dit jaar en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. De verwachtingen voor 2023 werden wel aangepast. Degroof Petercam zag dat Heineken de verwachtingen overtrof en verhoogde het koersdoel met 5 euro tot 105,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Ook RBC trok het koersdoel voor de brouwer op, maar handhaafde het aandeel op de lijst met Underperformers.

DSM stond deze week na een kwartaalupdate ook in het rijtje dalers, met een verlies van ruim 9 procent. Toch vonden analisten de cijfers van DSM licht boven verwachting.

Wolters Kluwer verhoogde de outlook, maar daalde op weekbasis toch een procent.

ASML, ASMI en Besi deden goede zaken en stegen op weekbasis circa 1 tot 1,5 procent.

In de AMX won Air France-KLM meer dan 16 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op koopadviezen van HSBC en ABN AMRO Oddo, volgend op de meevallende halfjaarcijfers van Air France-KLM.

OCI steeg na cijfers 5 procent op weekbasis. De omzet verdubbelde dan ook bijna en de winst steeg nog harder. Daarvan profiteren aandeelhouders mee in de vorm van een stevig dividend.

JDE Peet's was ook een uitblinker na een goed ontvangen halfjaarrapport. De koffieketen presteerde in de eerste zes maanden beter dan verwacht, aldus Jefferies. Bovendien werd de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd. Het aandeel steeg op weekbasis ruim 9,5 procent.

Oliedienstverlener SBM Offshore won 4 procent na onder meer een outlookverhoging bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Degroof Petercam zag daarin aanleiding om het koersdoel te verhogen.

Inpost verloor deze week ruim 4 procent. Volgens persbureau Reuters zijn er in een blocktrade ongeveer 17,5 miljoen aandelen Inpost door een institutionele partij verkocht voor 5,80 euro per aandeel. Wie de verkoper is, meldde Reuters niet. Inpost liet op vragen van ABM Financial News weten niet op de hoogte te zijn en dus ook geen commentaar te kunnen geven.



Fagron daalde op weekbasis ruim 6 procent na cijfers, waarbij de outlook omhoog ging. Kepler Cheuvreux noemde de resultaten weinig verrassend maar verhoogde wel het koersdoel.

Galapagos wist wel te overtuigen en steeg op weekbasis ruim 7 procent. Het biotechbedrijf verwacht dat de omzet uit ontstekingsremmer Jyseleca dit jaar hoger uitkomt dan eerder verwacht. De cashburn wordt ook verhoogd na recente overnames.

Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics zo'n 6,5 procent omhoog na positieve studieresultaten.

Pharming steeg zelfs 18 procent na het openen van de boeken. Verder kreeg het biotechbedrijf een versnelde beoordeling in Europa voor leniolisib ter behandeling van een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem APDS. Die versnelde behandeling hoopt Pharming ook in de VS te krijgen. Rond 27 september wordt dit duidelijk.

Ordina zag de halfjaarcijfers deze week afgestraft met een koersdaling van 12 procent. ING zag weinig verrassingen in de cijfers van Ordina.