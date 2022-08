Beursblik: volumedruk PostNL verwacht

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal de omzet en het resultaat op jaarbasis zien dalen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door het postbedrijf zelf.

De consensus, waar 10 analisten aan bijdroegen, mikt op een kwartaalomzet van 757 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2021 was er nog een omzet van 838 miljoen euro.

Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen de pakketten 527 miljoen euro bij en de posttak 356 miljoen euro, aldus de analisten. Zij voorzien verder een volumekrimp bij pakketten van 11,3 procent en een daling in de postvolumes van 9,5 procent.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt voor het tweede kwartaal door de consensus geschat op 12 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 63 miljoen euro, maar dat is wel inclusief 26 miljoen euro aan coronameevallers.

De vrije kasstroom bedroeg volgens de analisten 17 miljoen euro negatief. Die raming steekt schril af tegen de 54 miljoen euro positief in het tweede kwartaal van 2021.

Volgens analist Marc Zwartsenburg van ING is er kans dat PostNL de consensusverwachtingen niet zal waarmaken, vanwege onder meer hogere brandstofkosten, significant lagere pakketvolumes ten opzichte van vorig jaar en inflatiedruk. "De pakketvolumes worden door analisten wat te optimistisch ingeschat en een daling van 11,3 procent suggereert slechts een licht negatieve onderliggende trend", aldus de analist. "Dat lijkt niet realistisch."

Voor het genormaliseerde EBIT lopen de verwachtingen volgens ING sterk uiteen, maar Zwartsenburg sluit niet uit dat de resultaten aan de onderkant van de verwachtingen uitkomen.

"Desondanks zullen alle ogen gericht zijn op de outlook voor 2022, die opnieuw verlaagd kan worden."

Outlook

PostNL rekende voor 2022 aanvankelijk op een EBIT die in grote lijnen overeenkwam met het genormaliseerd EBIT in 2021, aangepast voor de meewind die de coronacrisis het bezorgbedrijf opleverde. Daarbij zouden de verbeterde resultaten bij Pakketten naar verwachting deels teniet gedaan worden door lagere resultaten bij Mail in Nederland. Concreet betekende dit een EBIT verwachting van 210 tot 240 miljoen euro.

Bij de cijfers over het eerste kwartaal in mei waarschuwde PostNL evenwel dat deze outlook niet langer haalbaar is. "Op dit moment verwachten we dat 2022 een uitdagender jaar wordt dan eerder voorzien door hogere kostenstijgingen en een verminderde zichtbaarheid op volumes", zei CEO Herna Verhagen in mei als verklaring in een toelichting.

Het postbedrijf rekent nu op 170 tot 210 miljoen euro aan genormaliseerde EBIT.

De outlook voor de vrije kasstroom bleef in mei daarentegen onveranderd. PostNL mikt voor de vrije kasstroom nog altijd op een bandbreedte van 110 tot 140 miljoen euro op. Dit was een jaar eerder nog maar liefst 285 miljoen euro.

De vrije kasstroom komt lager uit dan in 2021, vanwege een lagere gerapporteerde EBIT, een toename van de investeringen, verwachte hogere betalingen van en aan andere postbedrijven buiten Nederland, en eenmalige opbrengsten in contanten door desinvesteringen in 2021.

Het totaalresultaat zal zich overeenkomstig de EBIT ontwikkelen, hetgeen dit jaar een resultaat van circa 200 miljoen euro oplevert.

De analistenconsensus rekent op een jaaromzet van 3,3 miljard euro, wat resulteert in een genormaliseerde EBIT van 164 miljoen euro.

De analisten denken dat postvolumes dit jaar met 8,7 procent dalen en dat de pakketvolumes met 4,7 procent teruglopen.

Analist Zwartsenburg van ING waarschuwde dat het negatieve winstmomentum aanhoudt. Zo vindt de analist de outlook van PostNL nog steeds te optimistisch, terwijl de hoge inflatie een risico vormt voor de winstontwikkeling in 2022 en daarna.

PostNL komt op maandag voorbeurs met cijfers.