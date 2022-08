Tencent wil groter belang in Ubisoft - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent is van plan om zijn belang in de Franse game-ontwikkelaar Ubisoft te vergroten. Dit meldde persbureau Reuters op basis van bronnen bekend met de situatie. Tencent zou volgens deze bronnen contact hebben opgenomen met de oprichters van Ubisoft, de familie Guillemot, en zijn interesse duidelijk hebben gemaakt. De Chinese internetgigant nam in 2018 al een belang van 5 procent in Ubisoft. Het is volgens Reuters niet duidelijk in welke mate Tencent zijn belang in het bedrijf wil vergroten. Het persbureau meldt dat Tencent mogelijk tot wel 100 euro per aandeel zou willen betalen. In Parijs schiet het aandeel donderdag ruim 17 procent hoger naar 49,40 euro. Tencent en Ubisoft weigerden commentaar te geven, zei Reuters. Bron: ABM Financial News

