Cijfers ING vallen niet in de smaak in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, mede door een koersverlies van indexzwaargewicht ING na cijfers. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 730,90 punten.

Verder werd de AEX gedrukt door ASML, RELX, Unilever en DSM, die vandaag ex-dividend noteren. Daardoor is de index een buitenbeentje in Europa, gezien veel andere beurzen in de regio vanochtend groen kleurden.

"Meevallende kwartaalcijfers stutten het enthousiasme op de beurs", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Negatieve verrassingen blijven volgens hem over het algemeen uit. Dit vertaalde zich op woensdag al in "mooie beurswinsten", die vandaag in Europa een vervolg kregen.



De markten lieten verder "iets van ontspanning" zien na het vertrek van Nancy Pelosi uit Taiwan, zo merkte investment manager Nathan Levy van ING op.

"De spanningen tussen de VS en China blijven hoog en de Fed blijft van plan om de rente flink te verhogen om de inflatie in te dammen, maar de bedrijfscijfers zijn voldoende om de aandelenrally van nieuwe zuurstof te voorzien", aldus analisten van Barclays, die vooral wezen op meevallende cijfers van de Amerikaanse techgiganten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0191. De olieprijzen stegen licht tot iets boven de 90 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kregen de kwartaalcijfers van ING een negatief onthaal met een koersverlies van 3,1 procent, ondanks dat de cijfers volgens Jefferies meevielen. De resultaten zijn volgens het beurshuis wel moeilijk op waarde te schatten vanwege de impact van de Turkse hyperinflatie. IMCD won juist 0,3 procent na cijfers.

Just Eat Takeaway liep opnieuw met 2,3 procent op, ondanks een adviesverlaging van Barclays. De Britse bank haalde het aandeel van de kooplijst af.

In de AMX won oliedienstverlener SBM Offshore 6,3 procent na onder meer een outlookverhoging bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verhogen tot 25,00 euro. Inpost verloor daarentegen 10,1 procent. Volgens persbureau Reuters worden er in een blocktrade ongeveer 17,5 miljoen aandelen Inpost door een institutionele partij verkocht voor 5,80 euro per aandeel. Wie de verkoper is, meldt Reuters niet. Vragen van ABM Financial News over de verkoop werden vooralsnog niet beantwoord door InPost.



Fagron daalde 4,4 procent na cijfers. Kepler Cheuvreux noemde de resultaten weinig verrassend.

In de AScX won Pharming 5,3 procent na cijfers. Ordina verloor bijna 1,5 procent.