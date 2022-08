Fagron verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft na een positieve eerste helft van het jaar de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de magistrale bereider.

De omzet steeg autonoom met 6,9 procent, met een gerapporteerde omzetgroei van 18,8 procent tot 328,6 miljoen euro. Dit is beter dan verwacht. Analisten die aan de consensus bijdroegen hadden op iets meer dan 319 miljoen euro omzet gemikt.

“Onze sterke focus op uitvoering bleef uitstekende resultaten opleveren in de eerste helft van 2022, ondanks de uitdagende macro-economische omstandigheden, met een omzetgroei van 10,9 procent tegen constante wisselkoersen en groei in al onze regio’s, in het bijzonder in de VS”, aldus CEO Rafael Padilla in een toelichting op de cijfers.

“De aanhoudende commerciële dynamiek en de groei op brede basis in elke regio weerspiegelen de voortdurende sterke vraag van klanten in de aantrekkelijke groeimarkten die we bedienen”, voegde de topman toe.

De aangepaste EBITDA steeg met 13,1 procent tot 63,3 miljoen euro, wat een marge opleverde van 19,3 procent. Dit is licht onder de verwachtingen. Analisten rekenden op 64,2 miljoen euro.

De marge zou volgens de analisten op 20,1 procent uitkomen.

De vrije kasstroom steeg met 44,3 procent tot 31,9 miljoen euro, en de winst per aandeel met 29,7 procent tot 0,48 euro.

Outlook

Op basis van de halfjaarcijfers, en zonder de impact van de aankoop in Boston, werd de omzetverwachtingen voor heel 2022 verhoogd. Fagron rekent nu op een omzet van 670 tot 690 miljoen euro, met een stijging van de REBITDA marge in de tweede jaarhelft, ten opzichte van de eerste zes maanden.

FDA

Over de waarschuwingsbrief van de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration zie CEO Padilla: “Wij blijven ons inzetten voor kwaliteit in al onze activiteiten, met name gelet op de correspondentie van de FDA over onze faciliteit in St. Paul van juni 2022. We hebben ons herstelactieplan ingediend en werken nauw samen met de FDA om een bevredigende afronding van het dossier te verzekeren”.

De waarschuwing kwam na een inspectie van een herverpakkingsfaciliteit van Fagron in Minnesota in de eerste helft van november 2021.

De FDA was onder meer niet te spreken over het correct herverpakken van farmaceutische ingrediënten, waardoor bijvoorbeeld het risico ontstaat van kruisbesmetting.

Op dat moment waren van de zeven zogeheten observaties van de FDA er volgens Fagron al vier opgelost.

De magistrale bereider moest binnen 15 werkdagen na dagtekening van de brief van de FDA op 14 juni, een plan van aanpak presenteren aan de toezichthouder.