Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 29 juli zijn gestegen met 4,5 miljoen vaten tot 426,6 miljoen stuks.

De benzinevoorraden stegen met 0,2 miljoen vaten tot 225,3 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,4 miljoen vaten tot 109,3 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 91,0 procent. Dat was nog 92,2 procent een week eerder.

Oliekartel OPEC en zijn partners hebben tijdens hun maandelijkse vergadering besloten de productie in een lager tempo te verhogen. De productieverhoging in september bedraagt 100.000 vaten olie per dag. In juni besloot het kartel nog tot een verhoging met 648.000 vaten per dag in zowel juli als augustus.

"De prijs van ruwe olie zal waarschijnlijk niet veel veranderen, zelfs in het geval van een bescheiden toename van de productie aangezien leden van het oliekartel hun doelstellingen niet hebben gehaald", zei marktanalist Ricardo Evangelista van ActivTrades.

Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen met 2,2 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 204.000 vaten daalden.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 4,0 procent, ofwel 3,76 dollar, lager op 90,66 dollar op de New York Mercantile Exchange.