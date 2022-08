CFO Accsys stapt op Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft woensdag gemeld dat CFO William Rudge er na 12 jaar mee ophoudt. Dit bleek uit een persbericht van de houtveredelaar met een notering op het Damrak en een fabriek in Arnhem. Rudge gaat iets anders doen, maar blijft wel bereid de verantwoordelijkheden over te dragen. De financieel directeur blijft tot uiterlijk januari 2023 in dienst. Accsys heeft de zoektocht naar een vervanger voor Rudge inmiddels opgestart. Begin juni meldde Accsys ook al het vertrek van bestuurder Montague Meyer, die 11 jaar in dienst was. Bron: ABM Financial News

