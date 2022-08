DuPont presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DuPont heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse chemiegigant. DuPont rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 0,88 dollar op een omzet van 3,3 miljard dollar, stijgingen op jaarbasis van respectievelijk 11 en 7 procent. Autonoom steeg de omzet met 9 procent. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op een winst van 0,75 dollar per aandeel gerekend, met een omzet van 3,25 miljard dollar. "We hebben in het tweede kwartaal resultaten geboekt die boven de verwachtingen lagen”, zei CEO Ed Breen in een toelichting op de cijfers. De CEO sprak wel van aanhoudende uitdagingen in de aanvoerketen en op het vlak van logistiek. Ook wees hij op de voortdurende inflatiedruk. “De onderliggende vraag in onze belangrijkste eindmarkten bleef sterk gedurende het kwartaal”, zag Breen evenwel. Outlook Voor het lopende derde kwartaal mikt DuPont op een winst per aandeel van ongeveer 0,81 dollar en een omzet van 3,17 tot 3,37 miljard dollar. Daarmee schiet de onderneming wel tekort. Analisten rekenen op een winst van 0,90 dollar per aandeel op een omzet van 3,4 miljard dollar. De volumes zullen in het derde kwartaal hoger liggen dan in het tweede kwartaal, maar een valutaire tegenwind zal op de resultaten drukken, waarschuwde CFO Lori Koch. Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van een winst per aandeel van 3,27 tot 3,43 dollar, een omzet van 13,0 tot 13,4 miljard dollar. Analisten mikken hier op 3,36 dollar per aandeel en 13,3 miljard dollar aan omzet. Aanvankelijk rekende Dupont nog op een winst per aandeel in 2022 van 3,20 tot 3,50 dollar. Het aandeel DuPont lijkt 0,8 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

