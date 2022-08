Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 90,00 naar 83,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Tim Jones. De analist besloot zijn taxaties te herzien, na de halfjaarcijfers van Akzo. Daarin gaat hij uit van toenemende inflatiedruk, en wijst daarbij specifiek op de energieprijzen in de tweede jaarhelft. Maar Jones waarschuwt ook voor een zwakkere vraag in de tweede jaarhelft en in 2023. Om die redenen verlaagde Deutsche Bank de winsttaxaties voor Akzo met 4 tot 8 procent. Bron: ABM Financial News

