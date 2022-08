Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 54,90 naar 80,00 euro met een onveranderd Gelijkgewogen advies. "De verkoop van aandelen Tencent en de aanhoudende inkoop van eigen aandelen zijn een grote stap", aldus de analisten van Barclays. Maar omdat het advies van Barclays voor Tencent Gelijkgewogen is, is dat ook het advies voor Prosus. Het aandeel Prosus maakt maandag een pas op de plaats op 63,63 euro. Bron: ABM Financial News

